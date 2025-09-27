Эксперт сообщил о резком повышении цен на дизель и бензин в Новосибирске

Текущая ситуация на топливном рынке России, особенно в Сибири, вызывает серьезную озабоченность как у рядовых автомобилистов, так и у представителей реального сектора экономики. Уверения в том, что перебои носят временный характер, уже не успокаивают рынок. Вопрос, который сегодня задают все: не становится ли эта нехватка топлива нашей новой реальностью? По просьбе Сиб.фм текущую ситуацию на топливном рынке разобрал и дал прогнозы на ближайшее будущее экспертом отрасли и основатель завода «Benza» по производству мобильных АЗС Михаил Колесников. Далее от его лица.

Сибирь: дефицит и ускоренный рост цен

Ярким примером напряженности является ситуация в Сибирском федеральном округе. Помимо общей тенденции, поступают сообщения о реальном дефиците топлива, например, в Забайкалье. При этом цены продолжают уверенный рост: только за последнюю неделю в Новосибирской области цена на АИ-95 выросла на 37 копеек. В долгосрочной перспективе рост еще более заметен — за год стоимость АИ-92 в Новосибирске увеличилась более чем на 10%.

Средние цены в СФО уже значительно выше общероссийских ожиданий: дизель торгуется в районе 75 рублей за литр, а АИ-95 — от 63 рублей и выше. Это подтверждает, что дефицит и логистические сложности создают мощные предпосылки для дальнейшего роста розничных цен именно в восточных регионах страны.

Ожидания в ближайшей перспективе?

По нашим оценкам, периоды нестабильности с поставками топлива в сибирских регионах будут более продолжительными и глубокими, чем в центральной России. Ключевые факторы риска — сложная логистика, удаленность от нефтеперерабатывающих заводов и сезонные всплески спроса — никуда не денутся. Мы не ожидаем быстрой нормализации ситуации. В этих условиях бизнес, чья деятельность напрямую зависит от горюче-смазочных материалов, не может позволить себе полагаться исключительно на публичную сеть заправок. Риски простоев техники, срывов графиков перевозок и выполнения строительных работ становятся критически высокими.

Реакция бизнеса на дефицит топлива

Российский бизнес прошел через множество кризисов и научился не ждать, а действовать. Сегодня предприниматели активно ищут способы защитить свои автопарки от дефицита, и это особенно актуально для логистических, строительных и других компаний, чья деятельность напрямую зависит от оперативной заправки техники. Мы видим, что предприятия чаще делают запасы топлива с помощью мобильных АЗС.

Такое оборудование позволяет развернуть полноценный заправочный пункт непосредственно на территории в автопарке или на удаленном объекте. Это дает бизнесу независимость от колебаний поставок и цен, контроль над расходом топлива и гарантирует бесперебойную работу техники.

Значительный рост числа заявок на мобильные АЗС мы фиксируем из сибирских регионов. Данный факт позволяет говорить о том, что бизнес от наблюдений, как ситуация будет развиваться дальше, переходит к активным действиям по обеспечению своей энергетической безопасности. Инвестиция в собственную заправочную инфраструктуру — это способ уберечь себя от возможных колоссальных убытков из-за простоя техники.

Таким образом, тренд на децентрализацию топливообеспечения и создание резервов — это взвешенная и прагматичная реакция бизнеса на новые рыночные условия.

Что касается автомобилистов, владельцев личных авто, — им выбирать не приходится. Единственно верная для них стратегия — это предусмотрительность: планировать заправку заранее, не доводя до остатка в «последние 30 км», и, возможно, иметь разумный запас в канистрах на случай, если на привычных АЗС топливо внезапно закончится.

