Эксперты спрогнозировали скачок цен в Новосибирске из-за повышения НДС

Согласно проекту Минфина, федеральное правительство рассматривает возможность увеличения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 20% до 22%. Предусматривается, что дополнительные средства будут направлены на обеспечение финансирования в сферах «обороны и безопасности». Также предлагается в шесть раз снизить порог доходов, при достижении которого предприятия обязаны выплачивать НДС: с 60 до 10 миллионов рублей.

Сиб.фм поинтересовался у экспертов, как такие меры изменят жизнь рядовых новосибирских потребителей и предпринимателей.

«Повышение НДС с 20% до 22% напрямую затронет цены практически во всех сферах — от продуктов питания до бытовых товаров и услуг. Налоговая нагрузка будет переложена на покупателей, а значит, что цены в магазинах вырастут: продукты первой необходимости, одежда, техника и услуги станут дороже. Даже увеличение НДС всего на 2 процентных пункта способно прибавить к инфляции около 1-2%. Для населения это означает удорожание потребительской корзины и снижение покупательной способности, особенно если доходы не будут расти параллельно с ростом цен. Люди начнут экономить: выбирать более дешевые продукты, откладывать покупку техники или отказываться от части услуг. В итоге повышение НДС усилит инфляционное давление и в ближайшей перспективе приведёт к росту цен почти по всем категориям, а в конкурентных отраслях компании рискуют потерять часть клиентов, если полностью переложат налог на цену», —убежден Сергей Кравченко, генеральный директор Первой Экспертной Бухгалтерии.

«Последующий за повышением НДС рост цен зависит от отраслей экономики и операционных затрат, которые несет бизнес. По товаропроводящей цепочке пропорционально этому повышению локально будут расти цены. Но резкого всплеска ожидать не стоит. Оценки ЦБ по этому поводу весьма сдержанные, все в пределах прогнозов и инфляционных ожиданий», — считает доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

«Повышение НДС на 2% потенциально может сказаться на росте цен на товары, работы и услуги, что, в свою очередь, способно повлиять на покупательную способность населения, имеющего фиксированный доход. Не менее значимым является снижение с 2026 года порога освобождения НДС с 60 до 10 млн рублей для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Это связано с тем, что организации и индивидуальные предприниматели на УСН, которые в 2025 году имели возможность поддерживать относительно низкие цены благодаря освобождению от НДС, с 2026 года могут быть вынуждены пересмотреть свою ценовую политику, повысив цены как минимум на 5% в случае превышения объема их годовой выручки порога в 10 млн руб. в связи с обязанностью начислять НДС по ставке 5%», — говорит Дмитрий Балыгин, Начальник Управления налогообложения и внутреннего учета ББР Банка

«В части повышения налогов для определенных категорий налогоплательщиков нововведения не касаются физических лиц, а затрагивают лишь отдельные категории налогоплательщиков, организации. Но и для них несущественное увеличение налоговой нагрузки не станет ключевым фактором, снижающим финансово-экономические показатели. Считаю, что повышение НДС не окажет существенного влияния на инфляционные процессы, а также глобально не ухудшит финансовое состояние бизнеса», — такой позитивный прогноз дал заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Дмитрий Ряховский.

