82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 сентября, 12:17
пробки
4/10
погода
+21.7°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
27 сентября, 12:17
пробки
4/10
погода
+21.7°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 11:40
общество

Медведь наведался на уборочные работы в Новосибирской области

Фото: Pexels.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Необычный инцидент произошел во время уборочной кампании в одном из хозяйств Новосибирской области.

Как сообщили местные жители в паблике «Новосибирск с огоньком», на поле, где работала сельскохозяйственная техника, неожиданно появился медведь.

По кадрам, опубликованным очевидцами, видно, что животное некоторое время пробежалось по убранному полю, после чего спокойно удалилось в сторону ближайшего леса. Этот курьезный случай стал ярким напоминанием о близости дикой природы к местам человеческой деятельности в сибирском регионе.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском шатающийся медведь пришёл в село и подрал двух овец.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.