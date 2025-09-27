Медведь наведался на уборочные работы в Новосибирской области

Необычный инцидент произошел во время уборочной кампании в одном из хозяйств Новосибирской области.

Как сообщили местные жители в паблике «Новосибирск с огоньком», на поле, где работала сельскохозяйственная техника, неожиданно появился медведь.

По кадрам, опубликованным очевидцами, видно, что животное некоторое время пробежалось по убранному полю, после чего спокойно удалилось в сторону ближайшего леса. Этот курьезный случай стал ярким напоминанием о близости дикой природы к местам человеческой деятельности в сибирском регионе.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском шатающийся медведь пришёл в село и подрал двух овец.