Новосибирский «Локомотив» завершил выступление в Кубке Победы победой над «Зенитом»

Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали победу над петербургским «Зенитом» в шестом туре группового этапа Кубка Победы.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сибиряков.

Несмотря на эту победу, новосибирский клуб, набравший по итогам шести матчей восемь очков, занял в группе «Б» третье место и завершил борьбу за трофей. Сообщается, что «Зенит», набравший девять очков, обеспечил себе вторую позицию и вышел в полуфинал турнира.

Кубок Победы является соревнованием для восьми сильнейших команд по итогам прошедшего сезона. По регламенту, по две лучшие команды из каждой группы по итогам группового этапа, который завершается 27 сентября, проходят в «Финал четырех».

