Памятник герою-афганцу поврежден в Новосибирске: что известно о происшествии

В новосибирском Академгородке во время работ по благоустройству парка был поврежден памятник герою Афганистана Александру Демакову.

Информация о происшествии появилась в telegram-канале «Сообщество Академгородка».

Сообщается, что монумент, установленный в 1984 году в честь воина, погибшего при исполнении интернационального долга, пострадал в ходе работ, которые проводит бригада под руководством Айдара Толкочокова. Точные обстоятельства инцидента выясняются. Местные жители и ветеранские организации уже выразили свою обеспокоенность случившимся.

Ранее сообщалось, что в пригороде Новосибирска дважды за сутки повредили силовой кабель.