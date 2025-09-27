Первый мокрый снег ожидается в Новосибирской области в конце сентября

По данным Главного управления МЧС России по Новосибирской области, в ночь на 29 сентября в регионе возможен первый мокрый снег.

Согласно прогнозу, ночные температуры в этот период составят от -2 до +3 градусов, дневные — от +3 до +8 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя, а ночью — с примесью мокрого снега. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Отмечается, что устойчивый снежный покров в Новосибирской области обычно формируется ближе к концу второй декады октября. Его средняя высота составляет 2-3 сантиметра, хотя в отдельные годы может достигать 10-15 сантиметров.

Ранее сообщалось, что аномальный снег и дождь ожидаются в Новосибирске в октябре 2025 года.