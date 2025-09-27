82.76% -1.2
общество

Плановое отключение воды затронет четыре района Новосибирска

В Новосибирске с вечера 1 октября до позднего вечера 2 октября будет приостановлено холодное водоснабжение в нескольких районах города.

Как сообщили в Горводоканале, это связано с плановыми ремонтными работами на магистральном водопроводе большого диаметра.

Отключение затронет Октябрьский, Дзержинский, Железнодорожный и Центральный районы. По информации ведомства, жители этих территорий уже получили уведомления от управляющих компаний, в некоторых случаях с указанием конкретных адресов.

В Горводоканале подтвердили факт проведения работ, однако точный перечень всех затронутых улиц и домов пока не опубликован. В связи с этим, как отмечается, в редакции местных СМИ и социальные сети поступает большое количество обращений от жителей с вопросами о сроках и масштабах отключения. Коммунальные службы пояснили, что ремонт проводится в плановом режиме для обеспечения надежности системы водоснабжения города.

Ранее сообщалось, что Новосибирск реализует проект «Чистое небо»: провода убрали с улиц Академгородка.

