82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 сентября, 16:10
пробки
3/10
погода
+25.1°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
27 сентября, 16:10
пробки
3/10
погода
+25.1°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 13:15
общество

Портреты героев-пожарных появятся на здании МЧС в Новосибирске

Фото: МЧС по Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

На фасаде Главного управления МЧС России по Новосибирской области создаются монументальные росписи, посвященные двум пожарным — Герою Советского Союза Ерофею Перминову и сотруднику бердской пожарной части Семёну Нелюбину.

Как сообщили в ведомстве, инициатива создания муралов принадлежит ветеранам пожарной охраны и получила единодушную поддержку коллектива.

Ерофей Перминов после участия в Великой Отечественной войне продолжил службу в пожарной охране региона, а Семён Нелюбин, отдавший более 20 лет работе в пожарной части Бердска, погиб при выполнении задач в зоне специальной военной операции.

В настоящее время художники уже приступили к работе, и за несколько дней стена здания заметно преобразилась. Ожидается, что в ближайшее время оба портрета будут завершены и займут свое место на одной из центральных улиц Новосибирска.

Ранее сообщалось, что новосибирские пожарные спустились в тоннель к сошедшему с рельс поезду.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.