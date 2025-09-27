Портреты героев-пожарных появятся на здании МЧС в Новосибирске

На фасаде Главного управления МЧС России по Новосибирской области создаются монументальные росписи, посвященные двум пожарным — Герою Советского Союза Ерофею Перминову и сотруднику бердской пожарной части Семёну Нелюбину.

Как сообщили в ведомстве, инициатива создания муралов принадлежит ветеранам пожарной охраны и получила единодушную поддержку коллектива.

Ерофей Перминов после участия в Великой Отечественной войне продолжил службу в пожарной охране региона, а Семён Нелюбин, отдавший более 20 лет работе в пожарной части Бердска, погиб при выполнении задач в зоне специальной военной операции.

В настоящее время художники уже приступили к работе, и за несколько дней стена здания заметно преобразилась. Ожидается, что в ближайшее время оба портрета будут завершены и займут свое место на одной из центральных улиц Новосибирска.

