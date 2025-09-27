82.76% -1.2
общество

Слава Марлоу провел благотворительную акцию в новосибирском ресторане

Фото: страница Славы Марлоу
Известный музыкант Слава Марлоу, уроженец Новосибирска, принял участие в необычной акции, лично обслуживая посетителей ресторана быстрого питания «Вкусно – и точка» 26 сентября.

Как сообщалось в социальных сетях артиста, мероприятие вызвало большой ажиотаж среди поклонников, собравшихся у заведения в районе Берёзовой Рощи.

Начиная с 15:10 Марлоу в течение некоторого времени выдавал гостям их заранее оплаченные заказы. В своем Telegram-канале исполнитель отметил, что часть вырученных от акции средств будет переведена в благотворительный фонд

Это позволило фанатам не только получить свой заказ непосредственно из рук музыканта, но и ненадолго пообщаться с ним. Акция стала для поклонников неожиданной возможностью личной встречи с кумиром.

