Сроки отключения воды в четырех районах Новосибирска сдвинули

Сотрудники МУП «Горводоканал» планировали работы по монтажу запорной арматуры на водоводе. Дата нового отключения на данный момент не озвучивается.

В связи с организационно-техническими корректировками, ранее анонсированное отключение подачи воды в Железнодорожном, Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах, запланированное с 23 часов 1 октября до 22 часов 2 октября, отложено на неопределенный период. Данная информация поступила из пресс-службы городской администрации.

Первоначально специалисты «Горводоканала» собирались провести работы по установке запорных механизмов на магистральном водопроводе. Эти профилактические действия направлены на повышение устойчивости и бесперебойности водоснабжения в течение холодного времени года. Благодаря эффективному планированию и реализации подготовительных мер, удалось избежать отключения в изначально установленные сроки.

Информация о новой дате временного прекращения подачи воды будет сообщена населению в ближайшее время.