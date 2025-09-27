82.76% -1.2
сегодня
27 сентября, 19:45
пробки
3/10
погода
+16.8°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 18:29
общество

Сроки отключения воды в четырех районах Новосибирска сдвинули

Фото: Сиб.фм
Сотрудники МУП «Горводоканал» планировали работы по монтажу запорной арматуры на водоводе. Дата нового отключения на данный момент не озвучивается.

В связи с организационно-техническими корректировками, ранее анонсированное отключение подачи воды в Железнодорожном, Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах, запланированное с 23 часов 1 октября до 22 часов 2 октября, отложено на неопределенный период. Данная информация поступила из пресс-службы городской администрации.

Первоначально специалисты «Горводоканала» собирались провести работы по установке запорных механизмов на магистральном водопроводе. Эти профилактические действия направлены на повышение устойчивости и бесперебойности водоснабжения в течение холодного времени года. Благодаря эффективному планированию и реализации подготовительных мер, удалось избежать отключения в изначально установленные сроки.

Информация о новой дате временного прекращения подачи воды будет сообщена населению в ближайшее время.

