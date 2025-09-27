82.76% -1.2
сегодня 12:50
общество

Цены на пельмени в Новосибирске превысили среднероссийский показатель

Фото: Сиб.фм
Средняя стоимость килограмма пельменей в Новосибирске в августе 2025 года достигла 434,23 рубля.

По данным издания BFM-Новосибирск, это на 6,81% выше, чем в августе прошлого года, когда цена составляла 406,56 рубля, и на 13,46% превышает показатель двухлетней давности.

Отмечается, что новосибирские цены на этот продукт оказались выше среднероссийских. По стране килограмм пельменей в тот же период стоил в среднем 424,82 рубля, что почти на 10 рублей дешевле, чем в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске продавали пельмени с инфекцией.

Кристина Уколова
Журналист

