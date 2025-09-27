В Новосибирске заканчивает работу белорусская ярмарка

28 сентября станет заключительным днем продаж мяса, сладостей, сыров и прочего.

Белорусская ярмарка на площади Ленина в Новосибирске завершает свою деятельность. Согласно информации, предоставленной пресс-службой городской администрации, 28 сентября станет заключительным днем ее работы.

До завтрашнего вечера, до 19:00, у новосибирцев и гостей города есть последняя возможность купить продукцию от 16 белорусских производителей. Ассортимент включает в себя молочные изделия, колбасные и мясные деликатесы, трикотажные изделия и консервированные продукты.

Ярмарка радует жителей областного центра с 2014 года. Единственным перерывом стали 2020-2022 годы, когда проведение мероприятия было приостановлено из-за пандемии. Организаторы отмечают, что белорусская продукция по-прежнему пользуется большой популярностью среди новосибирцев. В прошлом году товарооборот ярмарки составил более 64 миллионов рублей.