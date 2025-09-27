В Новосибирской области стартовал Кубок Губернатора по бильярдному спорту

В Кубке участвуют команды из всех 30 районов и округов Новосибирской области.

В Новосибирске стартовал Кубок Губернатора по бильярдному спорту, в церемонии открытия которого принял участие глава региона Андрей Травников. Он отметил, что бильярд сегодня – это полноценный спорт, требующий серьезной подготовки, и Новосибирская область активно развивает его, имея собственные школы и клубы. Губернатор подчеркнул, что интерес к бильярду растет благодаря международным соревнованиям, и выразил уверенность, что нынешний турнир также будет способствовать этому.

В церемонии также приняли участие заместитель Губернатора Валентина Дудникова, депутат Госдумы Олег Иванинский и президент Федерации бильярдного спорта региона Андрей Филичев.

Кубок Губернатора проводится с 2014 года и является крупнейшим бильярдным турниром в области. В этом году он посвящен 80-летию Победы в ВОВ и 88-летию региона. В соревнованиях участвуют команды из всех 30 районов области, около 100 спортсменов соревнуются в дисциплине "Свободная пирамида". Победитель получит бильярдный стол.

Предварительные матчи пройдут 27 сентября, а основные игры и награждение – 28 сентября в бильярдном центре "ТЭИС". Организатор – Федерация бильярдного спорта Новосибирской области при поддержке регионального министерства спорта.

С 2026 года бильярд войдет в программу Спартакиады муниципальных образований. Кроме того, с 19 по 23 ноября Новосибирская область примет заключительный этап Кубка мира по бильярду.







