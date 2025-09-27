82.76% -1.2
сегодня 20:59
общество

В Новосибирском зоопарке завершили работы по ликвидации последствий пожара в двух вольерах

Фото: Новосибирский зоопарк
Спасённые животные находятся под пристальным наблюдением ветеринаров. Их состояние стабильно, они получают необходимый уход и заботу.

В Новосибирском зоопарке рассказали о полном завершении работ по устранению последствий пожара в вольерах с копытными животными. Разбор завалов завершен, территория очищена. Животные сейчас под наблюдением ветеринаров, их состояние стабильно. Начата разработка проекта восстановления.

Напомним, что в ходе пожара 24 четвероногих удалось спасти, пять – корова черно-пёстрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака – погибли. Пожар произошел 24 сентября поздно вечером.

Дарья Лапина
Журналист

