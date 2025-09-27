82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 сентября, 12:18
пробки
4/10
погода
+21.7°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
27 сентября, 12:18
пробки
4/10
погода
+21.7°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 11:20
общество

Житель Краснозёрского вырастил кабачок-рекордсмен весом более 18 килограммов

Фото: «Краснозёрская Новь»/Вконтакте / Vk.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Садовод из рабочего поселка Краснозёрское Новосибирской области продемонстрировал необычный урожай, вырастив кабачок весом 18 килограммов 200 граммов.

Фотографией своего достижения он поделился с редакцией газеты «Краснозёрская новь».

Отмечается, что столь впечатляющий результат стал следствием усердного труда и внимательного ухода за растениями. Этот гигантский овощ не только демонстрирует высокое мастерство садовода, но и устанавливает новую планку для огородников всего региона.

Ранее сообщалось, что новосибирцам рассказали про строгие запреты на Рождество Пресвятой Богородицы.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.