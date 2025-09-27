Житель Краснозёрского вырастил кабачок-рекордсмен весом более 18 килограммов

Садовод из рабочего поселка Краснозёрское Новосибирской области продемонстрировал необычный урожай, вырастив кабачок весом 18 килограммов 200 граммов.

Фотографией своего достижения он поделился с редакцией газеты «Краснозёрская новь».

Отмечается, что столь впечатляющий результат стал следствием усердного труда и внимательного ухода за растениями. Этот гигантский овощ не только демонстрирует высокое мастерство садовода, но и устанавливает новую планку для огородников всего региона.

