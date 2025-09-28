Аллею Памяти из десятков елей заложили на территории Новосибирского ипподрома

Деревья и новую зеленую зону обустроили в честь юбилея Победы.

На Новосибирском ипподроме прошел экосубботник «Зеленая Россия» с акцией «Лес Победы» и детским шахматным турниром. Участники высадили 80 елей в Аллее Памяти, символизирующих годы после Победы. Мероприятие включало выступления, полевую кухню, посвящение в «Зеленые пионеры», мобильную библиотеку и экскурсии.

Эти стройные деревца, высаженные в специально отведенной Аллее Памяти, будут расти и крепнуть, храня в себе историю и напоминая о цене мира. Но на этом добрые дела не закончились: для самых юных гостей был организован увлекательный детский шахматный турнир, где юные умы могли проявить свою стратегическую смекалку. Атмосфера праздника и единения царила повсюду: звучали вдохновляющие выступления, гостей угощали ароматной полевой кухней, а самых активных и преданных делу природы ребят торжественно посвящали в «Зеленые пионеры».