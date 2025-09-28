Две жительницы Новосибирска не выходят на связь несколько суток

Одна из пропавших проживает в Калининском районе, другая – в Ленинском. Одной из них требуется помощь медиков.

В Новосибирске продолжаются поиски двух пропавших без вести женщин. Их местонахождение остается неизвестным уже несколько дней.

Татьяна Жудина (в девичестве Потрахина), 59 лет, пропала 24 сентября, покинув свою квартиру в Калининском районе, и с тех пор о ней ничего не известно. Описание внешности: рост около 170 см, стройное телосложение, темные волосы, светлые глаза. В день исчезновения, вероятно, была одета в темную куртку, светлый свитер, темные брюки, светлую обувь и кепку. Требует особого медицинского внимания.

Вторая пропавшая, Нина Шевцова (Иванова), перестала выходить на связь с родственниками и знакомыми 26 сентября. Предполагается, что она может находиться в Ленинском районе города или в любом другом месте. Рост женщины также 170 см, плотного телосложения, с русыми волосами и светлыми глазами. Отличительная черта – белая обувь.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, способной помочь в установлении местонахождения Нины Ивановны, убедительно просят немедленно сообщить об этом по телефонам горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52 или в дежурную часть полиции по номерам 02/102. Любая, даже незначительная на первый взгляд деталь, может оказаться важной для успешного завершения поисков.