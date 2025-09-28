82.76% -1.2
сегодня 21:29
общество

Фонтан в Центральном парке Новосибирска уходит на зимние каникулы

Фото: мэрия Новосибирска
Шоу воды, света и музыки можно успеть застать еще сегодня, в воскресенье.

У жителей города сегодня, 28 сентября, заключительный шанс насладиться светомузыкальным представлением. Устроители запланировали два заключительных сеанса: в 20:45 и 21:45. Вместе с тем, руководство парков сообщило о вероятности технических неполадок: в случае отказа лазерной аппаратуры, программа будет транслироваться исключительно с видеоматериалами, исключая световое сопровождение.

Несмотря на возможные нюансы, организаторы призывают горожан не упустить возможность окунуться в волшебную атмосферу, которая создается благодаря гармоничному сочетанию звука и света, и провести этот вечер в кругу близких, наслаждаясь последними аккордами уходящего лета.

Дарья Лапина
Журналист

