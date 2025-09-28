Ледяной снег ударит в Новосибирске 28 сентября

Температура воздуха составит всего +6 градусов, возможны осадки в виде снега.

Последнее воскресенье сентября обещает быть нежарким – температура воздуха составит всего +6 градусов. Это не просто похолодание, а настоящее предвестие зимы, которая, кажется, решила заявить о себе раньше обычного. Согласно сервису gismeteo.ru температура воздуха утром составит +5 градусов, днем +3 градуса, а вечером всего +1 градус тепла. Днем небольшой дождь, а уже вечером дождь со снегом.

Таким образом, город готовится к встрече с первым снегом, который может покрыть землю тонким слоем, напоминая о том, что лето окончательно сдало свои позиции.