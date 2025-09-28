82.76% -1.2
сегодня
28 сентября, 06:21
пробки
0/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 04:30
общество

Ледяной снег ударит в Новосибирске 28 сентября

Фото: Сиб.фм
Температура воздуха составит всего +6 градусов, возможны осадки в виде снега.

Последнее воскресенье сентября обещает быть нежарким – температура воздуха составит всего +6 градусов. Это не просто похолодание, а настоящее предвестие зимы, которая, кажется, решила заявить о себе раньше обычного. Согласно сервису gismeteo.ru температура воздуха утром составит +5 градусов, днем +3 градуса, а вечером всего +1 градус тепла. Днем небольшой дождь, а уже вечером дождь со снегом.

Таким образом, город готовится к встрече с первым снегом, который может покрыть землю тонким слоем, напоминая о том, что лето окончательно сдало свои позиции.

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
