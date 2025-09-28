Новосибирских рыбаков предупредили об опасности на холодной воде

Температура воды в начале октября составляет всего 7-8 градусов.

Осенняя пора таит в себе немало рисков для любителей плавания и рыбной ловли. Длительность светлого времени суток заметно сокращается, сумерки наступают раньше, становится прохладно, а туманы и сильный ветер – частые явления на водоемах.

Температура воды в этот период едва достигает 7-8 градусов. Об этом напомнили спасатели МАСС.

В случае опрокидывания лодки и попадания человека в воду, промокшая одежда потянет его ко дну, а ледяная вода сковывает движения, сводя шансы на спасение к минимуму.

Ключевым условием для рыбалки с лодки является умение хорошо плавать. Этот навык позволит не только спасти себя, но и оказать помощь товарищу в экстренной ситуации. При сильной волне на водоеме благоразумнее отложить рыбалку или оставаться вблизи береговой линии. Если же выход на воду неизбежен, убедитесь, что ваш мобильный телефон полностью заряжен, и сообщите близким детали вашего маршрута, а также предполагаемое время возвращения.

В идеале следует избегать ночной рыбалки, но если это необходимо, тщательно проверьте работоспособность световых сигналов и надежность питания. Находясь на воде, двигайтесь предельно осторожно, соблюдая безопасную скорость, чтобы иметь возможность оперативно оценить обстановку и избежать аварийных ситуаций.