вчера 23:29
общество

Новосибирский актер Павел Прилучный объяснил, почему его жена не снимается в кино

Фото: соцсети
Зепюр Брутян брала паузу из-за важных обстоятельств.

Пара появилась на программе «Кстати» вдвоем. Во время эфира, ведущий Азамат Мусагалиев спросил у Брутян о причинах ее отсутствия в текущих киноработах.

«Ответьте, вы задействованы в каком-то строго засекреченном проекте? Именно поэтому никакой информации нет, верно?» – конкретизировал Азамат. Павел решил взять слово первым. «По правде говоря, у нее нет времени на съемки. Она постоянно рядом со мной, оказывает постоянную поддержку. Если честно, мы никогда не разлучались на продолжительное время, даже на несколько дней. Мы всегда вместе», – сообщил Прилучный.

Зепюр подтвердила, что в настоящий момент она полностью посвящает себя воспитанию ребенка. «Я провела два года в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас я официально возвращаюсь к работе. И в 2026 году у меня запланированы новые проекты, но пока я не могу о них рассказывать», — загадочно произнесла жена известного актера.

Дарья Лапина
Журналист

