Новосибирский актер Павел Прилучный выразил соболезнования в связи с кончиной Тиграна Кеосаяна

Главный "Мажор" страны не смог обойти печальную новость стороной.

Новосибирский актер Павел Прилучный высказал соболезнования в связи с кончиной Тиграна Кеосаяна, шоумен написал в своем микроблогу «Вечная память!» и приложил фотографию режиссёра.

Напомним, что 26 сентября ушёл из жизни Тигран Кеосаян. После продолжительной болезни, в течение девяти месяцев, он находился в коматозном состоянии. Близкие и родные не теряли надежду на его выздоровление, однако, к сожалению, он так и не вернулся в сознание.

Свои глубочайшие соболезнования семье и близким выразили многочисленные известные деятели России, включая президента Владимира Путина.