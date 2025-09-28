82.76% -1.2
сегодня 19:30
общество

Новосибирцам рассказали об изменении адреса для возврата денег с транспортных карт

Фото: ru.freepik.com
Необходимо указать в заявлении номер карты, паспортные данные, банковские реквизиты и ИНН.

Жители областного центра могут вернуть деньги, оставшиеся на картах "Золотая корона", если счета этих карт были пополнены до конца 2024 года. Использование этих карт стало невозможным с начала 2025 года из-за запуска системы "СберТройка".

Чтобы оформить возврат, в заявлении нужно указать номер карты, паспортные данные, реквизиты банковского счета и ИНН. Об этом сообщило издание "Новосибирские новости".

Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру 209-31-05, добавочный 778.

Дарья Лапина
Журналист

