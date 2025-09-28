Новосибирцы впервые заглянули в кладовую Центробанка, где раньше хранились миллиарды

Сибиряки смогли узнать о работе машин для подсчета банкнот и монет, а также о секретах массивной двери и "кривой" лестницы, призванной затруднить побег грабителям.

Жители Новосибирска впервые смогли посетить хранилище Центробанка, где на протяжении 90 лет хранились миллиарды. Это произошло благодаря экскурсии, котораяы состоялась 27 сентября в здание, расположенное по адресу Красный проспект, 27.

Сибирякам рассказали, что высокоскоростные аппараты обрабатывают до 1800 монет в минуту, анализируя их подлинность. Дверь хранилища весит 250 кг и открывается только совместными усилиями трех человек с разными ключами.

Кривая" лестница в здании была спроектирована архитектором Андреем Крячковым для усложнения побега. Этот факт даже принес школьнице 100 тысяч рублей в телеигре "Что? Где? Когда?".

Более подробный материал про экскурсии на сайте Сиб.фм читайте по ссылке.

Стоит отметить, что в банке проходят бесплатные экскурсии. Достаточно записаться на сайте museum.cbr.ru.