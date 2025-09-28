Опубликовано видео смертельного ДТП с "Mersedes" в центре Новосибирска

В Новосибирске 28 сентября появилось видео смертельного ДТП с "Mersedes", которое произошло ночью на улице Ленина накануне. В результате столкновения "Mersedes" со световой опорой погиб водитель, три пассажира попали в больницу.

На опубликованных пресс-службой ГУ МВД НСО кадрах можно увидеть, как иномарка на высокой скорости движется боком и врезается в столб.

Накануне смертельная авария произошла на трассе из Омска в сторону Новосибирска. Водитель "Lada" погиб на месте при столкновении с двумя фурами.