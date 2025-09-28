В Новосибирске дачникам заявили, какие овощи стоит срочно собрать перед первыми заморозками

Морковь, свеклу и редьку, наоборот, не стоит торопиться выкапывать, но с некоторыми плодами стоит поспешить.

В Новосибирске агроном Илья Воробьёв рассказал, когда необходимо закончить сбор урожая на даче перед первыми заморозками в 2025 году. По словам эксперта, ориентироваться стоит не на календарь, а на среднесуточные температуры и состояние самих растений.



«Главный враг дачника в преддверии зимы – это не дата в календаре, а заморозки, — подчеркнул Воробьёв в интервью Сиб.фм. – Именно они могут погубить плоды, оставшиеся на грядках, и даже повредить многолетние растения, если не принять меры вовремя».



Помидоры, перцы и баклажаны, являющиеся теплолюбивыми культурами, следует собрать до наступления первых ночных похолоданий, когда температура опускается ниже +5 градусов Цельсия. Если плоды уже достигли зрелости, их можно без опаски снимать. Если же они ещё зелёные, а заморозки не за горами, агроном рекомендует собрать весь урожай и дозреть его в помещении. Идеальным местом для этого станет прохладный и темный погреб или кладовая.



Несколько более устойчивы к холодам огурцы и кабачки. Однако и их стоит убрать до наступления устойчивых ночных заморозков. При этом важно помнить, что перезревшие плоды хуже хранятся, поэтому лучше собирать их в стадии технической зрелости.



«Морковь, свеклу и редьку, наоборот, не стоит торопиться выкапывать. Эти корнеплоды способны выдержать небольшие заморозки в почве, что даже улучшает их вкусовые качества. Главное – успеть убрать их до того, как земля промёрзнет насквозь. При этом важно аккуратно подкапывать корнеплоды, стараясь не повредить их кожицу, чтобы избежать гниения при хранении», – говорит он.



Особое внимание следует уделить подготовке многолетних растений к зиме. Ягодные кустарники необходимо обрезать, удаляя сухие и повреждённые ветви. Клубнику следует укрыть лапником или агроволокном, чтобы защитить от вымерзания. Плодовые деревья необходимо побелить, чтобы защитить кору от солнечных ожогов и морозобоин.



«Не забывайте также о подготовке почвы к следующему сезону, — напомнил Воробьёв. – Перекопайте грядки, внесите органические удобрения и посейте сидераты. Это поможет восстановить плодородие почвы и защитить её от выветривания».



Ранее агроном рассказывал, до какой даты необходимо завершить сбор урожай картофеля.