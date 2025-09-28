В Новосибирске командир «Ориона» Панфёров заявил, будет ли вторая волна мобилизации в октябре-2025

Будет ли в России вторая волна мобилизации на СВО? Об этом заявил командир отряда «Орион» Андрей Панфёров.

Андрей Панфёров подчеркнул, что говорить о необходимости новой волны мобилизации в октябре преждевременно. По его словам, текущие задачи успешно решаются имеющимся составом военнослужащих, а также добровольцами, которые продолжают поступать на службу по контракту. Командир отметил эффективную работу Министерства обороны по обеспечению подразделений всем необходимым, включая современное вооружение, технику и обмундирование.



«Решение о мобилизации является исключительной прерогативой высшего руководства страны и зависит от множества факторов, включая геополитическую обстановку, стратегические цели спецоперации и состояние ресурсов Министерства обороны», – уточнил Панфёров в интервью Сиб.фм.



Командир отряда «Орион» призвал граждан сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации. Он выразил уверенность, что Вооруженные силы Российской Федерации способны обеспечить защиту интересов страны и безопасность её граждан, независимо от развития событий.



