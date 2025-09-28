Матамата имеет треугольную голову с мягким хоботком, длина черепахи на данный момент – 10-12 сантиметров.

На одной из популярных площадок в Новосибирске появилось объявление о продаже уникальной южноамериканской черепахи (Матамата) за 100 тысяч рублей. Редкость этого вида для домашнего содержания делает предложение особенно привлекательным для коллекционеров и любителей экзотических животных. Этот вид известен своим пассивным способом охоты: черепаха замирает, поджидая добычу, а затем резко всасывает ее в свою широкую пасть.

Покупателю предстоит обеспечить ей подходящие условия содержания, имитирующие природную среду обитания.



«Для 1-2 черепаx пoтpебуетcя aквaриум oбъeмoм порядка 300 литpов. Жeлaтeльно, чтобы егo длинa была нe мeнеe 1,5 метров, a ширина – 1 метра», – говорится в объявлении.

Стоит отметить, что необычная внешность черепахи, напоминающая опавший лист, помогает ей идеально маскироваться в мутной воде водоемов Южной Америки, где она обитает.



