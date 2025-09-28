В Новосибирске прошёл IV Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Аксёнова

На ковёр "Сибирь-Арены" вышли сильнейшие атлеты из 30 регионов России и 10 зарубежных стран.

"Сибирь-Арена" стала местом проведения четвертого ежегодного Международного турнира памяти Героя Советского Союза, Александра Михайловича Аксёнова, организованного в знак уважения к его героизму. Об этом сообщил Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие представители греко-римской борьбы из тридцати регионов Российской Федерации и десяти стран ближнего и дальнего зарубежья. Это событие выходит за рамки просто спортивного, так как играет значимую роль в сохранении памяти о подвиге Александра Аксёнова, проявленном во время Великой Отечественной войны.

Новосибирский регион известен своими успехами в спортивных единоборствах, подарив миру таких знаменитых атлетов, как Александр Карелин и Роман Власов. Организация этого турнира является подтверждением того, что славные традиции сибирской школы борьбы не только сохраняются, но и активно развиваются.