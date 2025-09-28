В Новосибирской области школьникам рассказали, как распознавать дипфейки

Урок по распознаванию цифровых подделок объединил школы 35 районов в регионе.

В Новосибирске, на площадке Института повышения квалификации работников образования, состоялось открытое занятие, посвященное теме распознавания дипфейков под названием «Цифровые подделки». Информация об этом поступила от пресс-службы областного правительства.

Непосредственно в аудитории присутствовали девятиклассники из лицея №176, а посредством онлайн-трансляции к уроку подключились школы из 35 различных муниципалитетов. Заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области, Антон Лошаков, выступил перед школьниками с приветственным словом и провел урок.

Лошаков отметил, что возможности нейронных сетей иногда используются не для созидательных целей. Он подчеркнул, что даже специалисты не всегда моментально способны определить дипфейк.