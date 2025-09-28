82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 сентября, 22:54
пробки
1/10
погода
+0.9°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
28 сентября, 22:54
пробки
1/10
погода
+0.9°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 20:59
общество

В Новосибирской области школьникам рассказали, как распознавать дипфейки

Фото: pixabay.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Урок по распознаванию цифровых подделок объединил школы 35 районов в регионе.

В Новосибирске, на площадке Института повышения квалификации работников образования, состоялось открытое занятие, посвященное теме распознавания дипфейков под названием «Цифровые подделки». Информация об этом поступила от пресс-службы областного правительства.

Непосредственно в аудитории присутствовали девятиклассники из лицея №176, а посредством онлайн-трансляции к уроку подключились школы из 35 различных муниципалитетов. Заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области, Антон Лошаков, выступил перед школьниками с приветственным словом и провел урок.

Лошаков отметил, что возможности нейронных сетей иногда используются не для созидательных целей. Он подчеркнул, что даже специалисты не всегда моментально способны определить дипфейк.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.