«Вдохните запах денег»: жители Новосибирска заглянули в бывшую кладовую Центробанка

Девяносто лет в здании, расположенном в самом центре города хранились миллиарды. В этом году горожане получили возможность заглянуть за дверь весом в четверть тонны и узнать, как там все обстояло.

«Закройте на несколько секунд глаза и вдохните аромат денег! Мы находимся в святая-святых – кладовой Центробанка. На протяжении девяносто лет деньги хранились именно здесь», – произнесла Ольга, сотрудница Центробанка, которая и проводила экскурсию для всех желающих.

27 сентября все желающие могли попасть в самое центральное здание Новосибирска, расположенное по адресу Красный проспект, 27. Здесь, а именно с той части здания, которое выходит на Вокзальную магистраль и хранились миллиарды. На фото это часть здания с закрытыми окнами.

Журналист Сиб.фм побывал на экскурсии, чтобы узнать все самое интересное. В рамках экскурсии гостям рассказали, как же работает машина для подсчета банкнот, монет, сколько весит дверь в кладовую и почему лестницу специально сделали "кривой".

Как же работает машина для подсчета монет?

Высокоскоростная машина – может обработать и подсчитать от 1300 до 1800 монет за минуту Кроме того, она анализирует подлинность монет, опираясь на электрохимические характеристики металла.

Процесс работы довольно прост: монеты выгружаются из предназначенного для них мешка. Оператор помещает их в специальные калибровочные отсеки, чтобы исключить попадание монет другого достоинства.

Некондиционные монеты отбраковываются, а прошедшие проверку направляются в отдельные накопители. Затем сформированный пакет герметично упаковывается в пластиковую оболочку, на которую наклеивается этикетка с указанием номинала, общей суммы, а также данных об упаковщике (кассире) и дате упаковки.

Подготовленные мешки укладываются в кассеты по шесть штук. Вес каждого мешка может достигать 6 кг, а общий вес кассеты варьируется от 30 до 35 кг.

Счетчик банкнот

Автоматизированная система осуществляет подсчет и проверку подлинности бумажных денежных знаков.

В случае обнаружения фальшивых купюр, они извлекаются, а информация о подделке передается в правоохранительные органы. Далее деньги запаковывают в специальный синий корешок. А затем из десяти таких корешков формируется пачка.

Далее банкноты формируются в пачки по сто штук, которые обвязываются специальной лентой с корешком, на котором ставится печать кассира, и запаковываются. Десять таких корешков формируют еще большую пачку пачку, которая обертывается пленкой с указанием номинала, количества и данных о кассире.

Затем пачка подвергается вакуумной упаковке с помощью специализированного оборудования, формируя компактный брикет, процесс занимает от 10 до 15 секунд.

Эти брикеты размещаются в кассеты для банкнот, каждая из которых состоит из десяти ячеек. Кассета вмещает 50 миллионов рублей, если используются банкноты номиналом 5000 рублей. В таком виде – кассетами – сумма в один миллиард рублей транспортируется в хранилище.

Про дверь в кладовую весом в четверть тонны

Дверь в денежную кладовую весит 250 килограммов. Только совместными усилиями трех человек, каждый из которых обладает ключом от своего замка, можно было открыть эту дверь. Первый специалист отпирал один замок, второй — другой, а третий — последний, находящийся за решеткой.

Про «кривую лестницу»

Архитектор Андрей Крячков специально спроектировал внутри лестницу, каждая ступенька которой отличается по глубине и высоте от предыдущей. По такой лестнице грабителям сложнее сбежать, потому что по ней неудобно спускаться.

Кстати, знание данного факта принесло новосибирской школьнице 100 тысяч рублей. В свое время сибирячка отправила вопрос про «кривую» лестницу в программу «Что? Где? Когда?», и знатоки не смогли дать правильный ответ.

Стоит отметить, что в банке проходят бесплатные экскурсии. Достаточно записаться на сайте museum.cbr.ru. Сейчас хранилище находится в здании на Станционной.