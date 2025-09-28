82.76% -1.2
вчера 22:59
общество

За сутки новосибирские сотрудники МЧС потушили 26 пожаров

Фото: pixabay.com
На воде была оказана помощь восьми людям, десять раз спасатели ликвидированы последствия 10 аварий.

Сводка МЧС за 27 сентября в Новосибирске. Оказалось, что потушено – 26 пожаров, спасено четыре человека. Также ликвидированы последствия 10 аварий, травмированы 11 человек, спасены 2.

Сообщается также, что ночью в Первомайском районе горели надворные постройки (33 кв.м). Огонь уничтожил обрешетку крыши и беседку, повредил баню и дровяник. Никто не пострадал. На месте работали 16 человек и 4 единицы техники.

Напоминание МЧС: Соблюдайте правила пожарной безопасности: не используйте открытый огонь в жилье, не перегружайте электросеть, не курите в помещении, правильно утилизируйте золу и установите пожарный извещатель.

Дарья Лапина
Журналист

