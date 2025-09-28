82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 сентября, 16:10
пробки
3/10
погода
+2.7°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 15:27
проиcшествия

Житель Бердска спас жизнь соседскому ребенку, который повис на балконе

Фото: Бердск-онлайн
38-летний житель города Бердска Максим Баронов спас жизнь соседскому ребенку. Об этом сообщает издание «Бердск-онлайн» 27 сентября.

Как рассказал сам Баронов, о том, что с балкона на уровне четвертого этажа завис мальчик, ему сообщили соседка. Максим рванул ему на выручку босяком. Он вылез с третьего этажа своей квартиры и по перильному ограждению добрался до ребенка. Потом держал на вытянутых руках до приезда спасателей.

Фото Житель Бердска спас жизнь соседскому ребенку, который повис на балконе 2

Совместными усилиями ребенка удалось спасти. В МВД Бердска отметили вклад Баронова словами благодарности.

Ранее герой СВО спас ребенка во время пожара в Новосибирской области.

Александр Борисов
журналист

