сегодня
29 сентября, 20:55
пробки
3/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 18:40
общество

Врач назвал простой способ защиты от последствий недосыпа

Хронический недосып ускоряет старение мозга и разрушает сердечно-сосудистую систему, но существует простой способ вовремя заметить проблему.

Как рассказал Pravda.ru врач-невролог Петр Соков, единственный метод контроля — регулярное измерение артериального давления.

По словам эксперта, регулярный недосып является одной из бытовых причин развития гипертонии, которая, в свою очередь, повышает риск инсультов и других проблем с мозгом. Опасность в том, что гипертония, как и другие сердечно-сосудистые заболевания, часто протекает бессимптомно, за что ее называют «тихим убийцей».

Невролог подчеркнул, что норма сна индивидуальна и для большинства взрослых составляет 7–9 часов. Регулярный контроль давления даже при отсутствии жалоб — это ключевая мера профилактики, позволяющая вовремя выявить и начать лечить скрытые последствия недосыпа.

Валерия Ким
