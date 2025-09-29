12-летняя девочка укусила полицейского при попытке задержания после кражи в продуктовом магазине Новосибирска

За последние трое суток сотрудники Агентства Безопасности «ГВАРДИЯ» на охраняемых объектах предотвратили 36 случаев хищения, пресекли 76 нарушений общественного порядка и одну попытку управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

26 сентября в 20:21 экипаж ГБР-83 приехал в магазин на улице Высоцкого по сообщению персонала. Там находился явно нетрезвый мужчина, частично раздетый, который устроил беспорядок: разбросал товары и разбил банки с консервацией. Нарушителя обнаружили в соседнем торговом павильоне под прилавком. Задержанного передали сотрудникам Росгвардии. Как выяснилось, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

27 сентября в 18:20 в Кировском районе, на улице Громова, работники магазина вызвали гвардейцев из-за попытки кражи. Двенадцатилетняя девочка пыталась украсть бутылку вина и конфеты, а при задержании стала вести себя агрессивно: кричала, кусалась, в том числе укусила прибывшего на место полицейского. По имеющимся данным, ранее её уже задерживали за кражи и нахождение в состоянии опьянения. При попытке связаться с матерью по телефону та отказалась забирать дочь, заявив, что «не может на неё повлиять». В итоге девочку доставили в специализированный приёмник для несовершеннолетних.

28 сентября в полночь бойцы ГБР-81 заметили, как к винно-водочному магазину на улице Пархоменко подъехала автомашина Renault Logan, из которой вышли четверо мужчин. Их поведение — громкая речь с нецензурной лексикой и неустойчивая походка — указывало на алкогольное опьянение. После покупки коньяка один из мужчин сел за руль. Сотрудники «ГВАРДИИ» оперативно вызвали ГИБДД. Проведенная проверка подтвердила, что водитель находился в состоянии опьянения, после чего он был задержан.

Той же ночью, в 4:00, в круглосуточном баре Октябрьского района была пресечена драка с участием троих мужчин и одной женщины. В ходе потасовки они разбили посуду в баре, мебель и оконные стёкла, причинив ущерб на сумму 15 тысяч рублей. Нарушителей задержал экипаж ГБР-82 и передал полиции.