82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 11:03
пробки
4/10
погода
+0.2°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
29 сентября, 11:03
пробки
4/10
погода
+0.2°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня 09:36
общество

120 мешков мусора вывезли с озера на Юго-Западном жилмассиве Новосибирска

Фото: мэрия Новосибирска
Подпишитесь на Telegram-канал

Сто двадцать мешков с мусором собрали у береговой зоны озера на Юго-Западном жилмассиве Новосибирска. Как сообщили 29 сентября в мэрии города, это сделали участники субботника «Берег добрых дел».

Для того чтобы сделать процесс уборки более организованным и эффективным, волонтеры работали в командах, стремясь внести максимальный вклад в общее дело. Субботник стал частью Всероссийской акции по очистке берегов водоёмов «Вода России».

В мэрии также напомнили о ближайших мероприятиях по приему вторсырья. Экомобиль будет работать 15:00 до 17:00 30 сентября на улице Дмитрия Донского, 43. А 1 октября акция «Экодвор» пройдет на улице Демакова, 7 – там вторсырьё будут принимать с 10 до 12 часов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.