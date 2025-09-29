120 мешков мусора вывезли с озера на Юго-Западном жилмассиве Новосибирска

Сто двадцать мешков с мусором собрали у береговой зоны озера на Юго-Западном жилмассиве Новосибирска. Как сообщили 29 сентября в мэрии города, это сделали участники субботника «Берег добрых дел».

Для того чтобы сделать процесс уборки более организованным и эффективным, волонтеры работали в командах, стремясь внести максимальный вклад в общее дело. Субботник стал частью Всероссийской акции по очистке берегов водоёмов «Вода России».

В мэрии также напомнили о ближайших мероприятиях по приему вторсырья. Экомобиль будет работать 15:00 до 17:00 30 сентября на улице Дмитрия Донского, 43. А 1 октября акция «Экодвор» пройдет на улице Демакова, 7 – там вторсырьё будут принимать с 10 до 12 часов.