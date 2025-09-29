Тысячи фанатов в кокошниках поют «Плывет веночек». В «Сибирь-Арена» с аншлагом проходит грандиозный концерт Надежды Кадышевой. ОНЛАЙН

Сегодня вечером, 29 сентября, в новосибирской «Сибирь-Арене» состоится концерт народной артистки Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо».

Как сообщают организаторы, все билеты на шоу были распроданы за несколько недель до мероприятия.

В программе концерта заявлены всенародно любимые хиты, включая «Плывет веночек», «Течет ручей», «Снег летет», «Я не колдунья», «Виновата ли я» и «Широка река». Особенностью мероприятия станет массовое участие публики в создании атмосферы — многие зрители подготовили традиционные русские костюмы, кокошники и рубахи.

По наблюдениям корреспондентов, среди публики заметно большое количество молодежи, что свидетельствует о растущей популярности народной музыки среди нового поколения. Многие пришли на концерт целыми семьями, подчеркивая межпоколенческую ценность творчества Кадышевой.

Концертная программа обещает быть насыщенной — помимо музыкальных номеров, зрителей ждут традиционные хороводы и интерактивные элементы. Начало шоу запланировано на 20:00 по местному времени. Возрастное ограничение — 6+.

19:45 — В центре внимания оказались девушки в нарядных кокошниках, которые специально приехали на концерт из Иркутска, чтобы отметить девичник. Как рассказали поклонницы, традиционные головные уборы они создавали своими руками, готовясь к празднику народной музыки.

19:50 — У сцены собираются самые преданные фанаты Кадышевой. В воздухе чувствуется растущее ожидание — до начала концерта остаётся всего 10 минут.

20:11 — На арене царит невероятная атмосфера. Тысячи фанатов скандируют «Надежда, Надежда!», их крики разносятся по всему залу. В воздухе витает электрическое ожидание — артистку уже заметили за кулисами, и публика готова к её появлению.

20:16. Музыканты начинают инструментальное вступление, создавая интригу. Кадышева пока еще не появилась на сцене.

20:20 — Триумфальное появление! Надежда Кадышева выходит на сцену в ослепительном народном костюме и начинает исполнять проникновенную песню «Пожалей, душа моя, зазнобушка».

20:20 — Надежда Кадышева поприветствовала новосибирских зрителей: «Добрый вечер, НСК! Желаю вам приятного вечера, хорошего настроения, радости и любви!» Её слова встречены бурными аплодисментами.

20:22 — Артистка начинает вторую песню — народный хит «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина». С первых же аккордов зал подхватывает знакомую мелодию.

20:25 — Эмоции зашкаливают! Фанаты буквально неистовствуют — их восторженные крики заглушают даже звук усилителей. Создаётся впечатление, что публика поёт громче самих артистов.

20:28 — Третья композиция вечера — проникновенная «Я зову тебя, Родина». Кадышева исполняет песну с особой душевностью, а зал замирает, вслушиваясь в каждое слово.

20:30 — Надежда Кадышева, окинув взглядом переполненный зал, с душевной теплотой обратилась к публике: «Как приятно видеть, что все в красивых головных уборах!»

20:32 — На сцене звучит «Ах, судьба моя, судьба»

20:35 — Надежда Кадышева покинула сцену под бурные овации зала. Артистку сменяют музыканты ансамбля «Золотое кольцо», которые исполняют народную песню «Ой, головушка моя». Мужской состав ансамбля демонстрирует мощные вокальные данные, заряжая зал энергией.

20:38 — На сцене появляется сын Надежды Кадышевой — Григорий. Молодой артист начинает исполнять патриотическую композицию «Россия — место силы».