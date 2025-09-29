АвтоВАЗ перешел на четырехдневную рабочую неделю

АвтоВАЗ, крупнейший российский автопроизводитель, с 29 сентября 2025 года перешел на четырехдневную рабочую неделю.

Как сообщает Vse42.ru, эта мера вызвана резким падением спроса на автомобили Lada.

По словам главы профсоюзной организации АвтоВАЗа Сергея Зайцева, сокращенный график может продлиться до полугода и будет отменен при улучшении ситуации на авторынке. Решение было принято для того, чтобы сохранить рабочие места и избежать массовых увольнений.

Переход на «четырехдневку» стал реакцией на неутешительную статистику. По данным «Автостата», за первые восемь месяцев 2025 года продажи легковых автомобилей Lada упали на 24,9% и составили 211,3 тысячи штук.