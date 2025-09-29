Эксперт объяснил, как получить перерасчет за холодные батареи в квартире

Жильцы имеют право на перерасчет платы за отопление, если температура в их квартирах не соответствует установленным нормам (20-22°C). Однако добиться этого на практике может быть непросто.

Как рассказал Общественной службе новостей эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура, процедура эффективна в основном при наличии системных проблем в доме.

По словам эксперта, если в квартире холодно из-за плохо утепленного фасада или проблем с межпанельными швами, то даже через две недели после обращения Роспотребнадзор сможет зафиксировать нарушение. Однако сам процесс является долгим. Только после официальной фиксации несоответствия температуры нормативам можно требовать перерасчет.

Напомним, что в России действуют штрафы до 500 тысяч рублей для юридических лиц за нарушение правил эксплуатации систем теплоснабжения. Это должно стимулировать управляющие компании более ответственно подходить к своим обязанностям.