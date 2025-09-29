Эксперт объяснил приезд зарубежных артистов в Россию

Выступления зарубежных артистов в России, которые стали чаще происходить в последнее время, пока не являются полноценной тенденцией, а скорее осторожной разведкой.

Об этом Газете.ru сообщил директор Ассоциации музыкальной индустрии Дмитрий Коннов.

По его словам, сейчас на российскую сцену выходят в основном артисты, чей пик популярности пришелся на 2000-е годы, такие как Akon, Пол Окенфолд и Джейсон Деруло. «Это как раз такой пробный заход. Дальше артисты будут смотреть, как на это реагирует их комьюнити», — заявил эксперт.

Коннов считает, что предубеждение по поводу работы с Россией все еще существует, поэтому пока приезжают либо те, «кто идет против течения», либо те, кто его не замечает.

Рассчитывать на концерты звезд первой величины, таких как Леди Гага или Кайли Миноуг, российским поклонникам пока не стоит. Несмотря на наличие современных площадок, для них все еще существуют определенные репутационные риски, и организовать тур в Европе или США им проще.