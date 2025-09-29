Эксперт объяснил рекордный рост цен на бензин в Новосибирске

Новосибирская область стала лидером по росту цен на бензин среди регионов Сибири, а стоимость топлива в столице округа оказалась выше, чем у соседей.

Как сообщает Vse42.ru, руководитель новосибирского представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков назвал две основные причины такой ситуации.

Во-первых, по его словам, осеннее подорожание является плановым и ежегодно связано с уборочной кампанией, которая повышает спрос на топливо.

Во-вторых, более высокие цены именно в Новосибирске (например, 95-й бензин стоит около 61 рубля против 58 рублей в Алтайском крае) эксперт объясняет «аппетитами» местных вертикально-интегрированных нефтяных компаний, которые контролируют весь цикл от добычи до продажи.

Ранее полпред президента в СФО Анатолий Серышев отметил, что с июня по август 2025 года цены на бензин в Новосибирской области выросли на 38%, что значительно опережает среднероссийские показатели.