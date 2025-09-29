Эксперт посоветовал покупать машину до ноября

Российским автолюбителям стоит поторопиться с покупкой машины, так как с 1 ноября ожидается серьезное подорожание.

Как сообщил Pravda.ru бизнес-эксперт Владимир Моженков, причиной станет введение дополнительного утильсбора.

По его словам, цены на автомобили могут вырасти на сумму от одного до трех миллионов рублей. Это связано с тем, что в федеральном бюджете на 2026-2028 годы уже заложено получение 2 триллионов рублей от этого сбора.

Эксперт отметил, что подорожание может затронуть даже те машины, которые уже находятся в автосалонах. Некоторые дилеры могут поднять цены в ожидании ажиотажного спроса.

Моженков прогнозирует, что в сентябре и октябре на авторынке наступит оживление, так как многие захотят успеть купить автомобиль до вступления в силу новых правил.