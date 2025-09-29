Эксперт раскрыл секреты долгой жизни турбины китайского авто

Продлить срок службы турбины двигателя китайского автомобиля можно, соблюдая несколько простых правил.
Как рассказал Газете.ru автоэксперт Роман Тимашов, главное — избегать высоких нагрузок и агрессивной манеры езды.
По словам специалиста, постоянные ускорения до отсечки, езда на высоких оборотах и передвижение по пыльным дорогам значительно сокращают ресурс турбины.
Эксперт дал несколько ключевых рекомендаций:
- Остужайте турбину: после остановки дайте мотору поработать на холостом ходу пару минут.
- Прогревайте двигатель: после холодного запуска прогревайте мотор до рабочей температуры, чтобы масло стало более текучим.
- Используйте качественное топливо с рекомендованным октановым числом.
- Чаще меняйте масло и воздушный фильтр (каждые 7-10 тыс. км).
- Регулярно чистите интеркулер и проверяйте герметичность системы.
Соблюдение этих правил поможет обеспечить долгую и беспроблемную работу турбонаддува.