сегодня 16:49
Авто

Эксперт раскрыл секреты долгой жизни турбины китайского авто

Сиб.фм
Продлить срок службы турбины двигателя китайского автомобиля можно, соблюдая несколько простых правил.

Как рассказал Газете.ru автоэксперт Роман Тимашов, главное — избегать высоких нагрузок и агрессивной манеры езды.

По словам специалиста, постоянные ускорения до отсечки, езда на высоких оборотах и передвижение по пыльным дорогам значительно сокращают ресурс турбины.

Эксперт дал несколько ключевых рекомендаций:

- Остужайте турбину: после остановки дайте мотору поработать на холостом ходу пару минут.

- Прогревайте двигатель: после холодного запуска прогревайте мотор до рабочей температуры, чтобы масло стало более текучим.

- Используйте качественное топливо с рекомендованным октановым числом.

- Чаще меняйте масло и воздушный фильтр (каждые 7-10 тыс. км).

- Регулярно чистите интеркулер и проверяйте герметичность системы.

Соблюдение этих правил поможет обеспечить долгую и беспроблемную работу турбонаддува.

Валерия Ким
Журналист

