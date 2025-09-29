Эксперт раскрыл уловки магазинов с акциями

Акции в магазинах, где привлекательная цена написана крупным шрифтом, а условия — мелким, не нарушают закон, но часто вводят покупателей в заблуждение.

Как рассказал Pravda.ru председатель Союза потребителей России Алексей Койтов, такие уловки играют на невнимательности.

По его словам, самая распространенная хитрость — когда низкая цена действует только при покупке нескольких единиц товара, о чем сообщается в неприметной сноске. Доказать факт введения в заблуждение в таком случае крайне сложно.

Еще один способ обмана, на который указал эксперт, — это уменьшение веса или объема привычного товара (шринкфляция). Покупатель, ориентируясь на знакомую упаковку и акционную цену, может не заметить, что приобретает меньшее количество продукта.

Койтов сетует, что у контролирующих органов нет возможности оперативно реагировать на каждый подобный случай, поэтому покупателям следует сохранять бдительность и всегда внимательно изучать ценники и информацию на упаковке.