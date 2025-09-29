82.76% -1.2
сегодня 18:56
экономика

Эксперты: первый взнос по ипотеке оказался неподъемным для большинства семей

Чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке в крупном городе, россиянину в среднем потребуется 14 месячных зарплат.

К такому выводу пришли аналитики «Циан», о чем сообщает Vse42.ru со ссылкой на РИА «Новости».

По их оценкам, в зависимости от региона, для накопления на взнос может потребоваться от 9 до 35 средних зарплат. Минимальный первоначальный взнос на «вторичку» сейчас составляет 20% от стоимости квартиры, что в среднем по стране равняется 710 тысячам рублей.

Эти расчеты показывают, что, несмотря на доступность ипотечных программ, барьер входа на рынок недвижимости остается высоким. Для многих семей накопление необходимой суммы становится серьезным финансовым испытанием, требующим более года целенаправленных сбережений.

Валерия Ким
Журналист

