Глава Минфина оценил последствия повышения НДС

Повышение ставки НДС с 20% до 22% не только поможет избежать негативного влияния инфляции, но и в перспективе будет способствовать ускорению экономического роста.

Такое мнение, как передает Vse42.ru, высказал министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, эта мера окажет минимально возможное негативное влияние на экономику по сравнению с другими вариантами финансирования бюджетного дефицита. В конечном счете, повышение НДС приведет к снижению процентных ставок и росту темпов развития.

Глава Минфина подчеркнул, что ставка НДС в 22% сопоставима с той, что применяется во многих европейских странах, например, в Словении и Италии, а в некоторых государствах она еще выше.