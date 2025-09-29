Иркутянки в самодельных кокошниках устроили девичник на концерте Кадышевой в Новосибирске

Группа девушек из Иркутска стала главным украшением станции метро «Спортивная» перед концертом Надежды Кадышевой в Новосибирске.

Яркие народные костюмы и ручной работы кокошники привлекли внимание пассажиров — иркутянки специально приехали в город, чтобы отметить девичник на выступлении любимой артистки.

Как рассказали поклонницы, традиционные головные уборы они создавали самостоятельно.

Появление девушек в народных костюмах в подземке стало продолжением новосибирской традиции — многие зрители сознательно надевают национальные наряды на концерты народной музыки.

Ранее сообщалось, что в «Сибирь-Арена» с аншлагом проходит грандиозный концерт Надежды Кадышевой.