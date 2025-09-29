Киркоров, Охлобыстин и Лолита. Как прошли похороны с Тиграном Кеосаяном. «Вдова стояла на коленях перед гробом»

Почтить память Тиграна Кеосаяна пришли не только родственники и друзья, но и множество знаменитых людей, включая звезд шоу-бизнеса и политических деятелей.

В армянском храме 28 сентября состоялась церемония прощания с известным телеведущим и режиссером. Он ушел из жизни в возрасте шестидесяти лет. В январе 2025 года теледеятель впал в кому и, к сожалению, не смог из нее выйти. Его кончина наступила 26 сентября.

Два дня спустя в Москве близкие и коллеги простились с ним...

Супруга телеведущего, Маргарита, испытывала особенную скорбь в этот день, не скрывая своих слез. Несмотря на глубокую боль, журналистка нашла в себе силы прочитать у гроба мужа стихотворение собственного сочинения.

«Мы с тобой влюбились в первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать», — передает слова главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.

Затем, не в силах больше сдерживать эмоции, Маргарита опустилась на колени перед гробом.

В Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте 28 сентября собрались Тина Канделаки, Филипп Киркоров, Иван Охлобыстин, Игорь Угольников, Евгений Петросян и многие другие, чтобы отдать дань уважения Тиграну Кеосаяну. Каждый из присутствующих старался выразить свои чувства и добрые слова в адрес режиссера.

Иван Охлобыстин, учившийся вместе с ним во ВГИКе, подчеркнул, что потерял очень близкого человека. Он пожелал Маргарите сил и терпения, посоветовав ей найти время для уединения.

Лолита Милявская на церемонии прощания вспомнила 90-е годы, когда они тесно общались: "В те времена, когда мы все были бедны, мы были по-настоящему добрыми. Именно таким я его и запомнила – мягким, талантливым и отзывчивым. Иногда судьба разводит людей".

Певица Лариса Долина также пришла проститься с режиссером. Она отметила, что не являлась близким другом семьи, но посещала его в больнице и молилась о его выздоровлении.

Соболезнования в виде цветов прислали президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор лично присутствовал на церемонии прощания.