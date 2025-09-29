Компания «Гарант» заплатила миллион за вырубку 85 деревьев в Новосибирске

Стало известно, кто вырубает лес в новосибирском микрорайоне КСМ рядом с улицей Твардовского. Согласно ответу мэрии на запрос Сиб.фм, разрешение на снос 85 деревьев и 485 квадратов поросли выдано ООО «Гарант».

«Вырубка производится на частной территории в соответствии с разрешением, выданным управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска от 12 сентября 2025 года. Разрешение выдано ООО «Гарант». На данном участке в соответствии с разрешением производится снос 85 деревьев и 485 квадратных метров поросли», — сообщили в мэрии Новосибирска.

По данным городской администрации, в бюджет Новосибирска «Гарант» заплатило компенсационную выплату в размере около миллиона рублей.

На прошедшей неделе жительница КСМ сняла на видео последствия этой рубки.