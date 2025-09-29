Фанаты массово пришли в кокошниках на концерт Надежды Кадышевой в «Сибирь-Арена»: 10 кадров красавиц

Концерт Надежды Кадышевой в новосибирской «Сибирь-Арене» превратился в масштабный праздник народной культуры.

Особенностью вечера стало то, что значительная часть зрителей пришла на мероприятие в традиционных русских костюмах, создав в зале уникальную атмосферу.

Яркие кокошники, расшитые сарафаны и косоворотки стали настоящим трендом вечера. Как отметила сама артистка со сцены:

«Как приятно видеть, что все в красивых головных уборах!»

Эти слова вызвали бурю оваций в зале.

Среди зрителей особенно выделилась группа девушек из Иркутска, которые специально приехали на концерт, чтобы отметить девичник. Они создали свои кокошники самостоятельно.

Такой негласный дресс-код уже стал традицией на выступлениях Кадышевой, подчеркивая единение артистки с поклонниками.

Полный зал в народных костюмах стал зримым воплощением той самой «связи времен», о которой говорила Кадышева во время выступления.